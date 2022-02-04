Ковальчук рассказал, что вопрос об отдельном самолете для хоккеистов решался заранее

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Вопрос об отдельном самолете для сборной России по хоккею на Олимпиаду был решен заранее. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккейной командой.

"Ни для кого не секрет, на всех Олимпиадах, на которых я лично был, мы летали отдельно, поэтому не знаю, почему поднялась такая шумиха. В Южную Корею, Сочи мы летали отдельно, - сказал Ковальчук. - У нас все это было заранее запланировано. Я не знаю, почему это вызвало такой резонанс. Ребята, которые летели вторым самолетом, могли выспаться".

Ковальчук также сообщил, что оставшиеся в Москве хоккеисты Сергей Плотников и Артем Анисимов прилетят в Пекин 7 февраля.

Ранее конькобежец Руслан Захаров в интервью газете "Спорт-Экспресс" критично высказался о том, что сборная России по хоккею отправилась в Пекин отдельным самолетом, отметив, что "не сядет с хоккеистами за одним столом".

"От себя лично хочу пожелать удачи Захарову на Олимпиаде. Думаю, не надо распыляться на какие-то другие новости, а подготовиться к соревнованиям. Мы будем за него переживать и болеть. И вместе мы обязательно посидим", - отметил Ковальчук.