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Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук рассказал, почему хоккеисты прилетели в Пекин на Олимпиаду в защитных экранах

Россияне прибыли в столицу Китая утром 3 февраля

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин на Олимпийские игры в защитных экранах из-за скопления в аэропорту большого количества спортсменов. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер команды Илья Ковальчук.

Россияне прилетели в Пекин утром 3 февраля. Игроки, тренеры и персонал команды были с защитными экранами на лицах.

"Экраны никто не придумал - это современные меры безопасности. В момент нашего прилета было большое количество спортсменов из разных стран. Надо было защититься", - сказал Ковальчук.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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