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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов назвал ответственностью для Шипачева участие в открытии Игр в качестве знаменосца

Капитан российской сборной по хоккею на церемонии открытия Игр в пятницу понесет флаг Олимпийского комитета России вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в качестве знаменосца является большой ответственностью для капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачева. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Шипачев на церемонии открытия Олимпийских игр в пятницу понесет флаг Олимпийского комитета России вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

"Думаю, это большая ответственность, честь представлять нашу страну на открытии. Приятно для всех нас", - сказал Жамнов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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