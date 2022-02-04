Жамнов назвал ответственностью для Шипачева участие в открытии Игр в качестве знаменосца

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в качестве знаменосца является большой ответственностью для капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачева. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Шипачев на церемонии открытия Олимпийских игр в пятницу понесет флаг Олимпийского комитета России вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

"Думаю, это большая ответственность, честь представлять нашу страну на открытии. Приятно для всех нас", - сказал Жамнов.