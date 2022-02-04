Жамнов поблагодарил ОКР за предоставление самолета сборной России по хоккею

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер мужской российской сборной по хоккею Алексей Жамнов поблагодарил Олимпийский комитет России (ОКР) за предоставление команде отдельного самолета для вылета в Пекин на Игры. Об этом он рассказал журналистам.

Первоначально в среду в столицу Китая должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккейной командой.

"Такую шумиху подняли. Я с 2015 года в сборной, на все соревнования летали чартером, сейчас команда полетела чартером на Олимпиаду, мы запланировали это, - сказал Жамнов. - Спасибо ОКР, но создавать из этого негатива - это смешно. Нам сделали еще один самолет, чтобы больше место было".

"Было неприятно, конечно, читать реакцию [остальных спортсменов], но надо было знать всю подноготную и почему мы полетели отдельно. Ребятам было больше места, но у нас все ищут негатив. Я успокоится третьи сутки не могу", - добавил главный тренер сборной России по хоккею.