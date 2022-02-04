{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Федорова не было на тренировке сборной России по хоккею из-за результата ковид-теста

Тест на коронавирус тренера российской команды показал сомнительный результат

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Тренер мужской сборной России по хоккею Сергей Федоров отсутствовал на тренировке команды из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Федоров не участвовал в первой тренировке команды, которая прошла в Пекине.

"У Федорова сомнительный тест, сейчас отрицательный", - сказал Жамнов.

Сомнительные результаты также дали тесты форварда Андрея Кузьменко и защитника Никиты Нестерова. Следующий тест Кузьменко дал отрицательный результат.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
4 февраля пройдет церемония открытия Игр в Пекине
Читать полностью