Федорова не было на тренировке сборной России по хоккею из-за результата ковид-теста

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Тренер мужской сборной России по хоккею Сергей Федоров отсутствовал на тренировке команды из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Федоров не участвовал в первой тренировке команды, которая прошла в Пекине.

"У Федорова сомнительный тест, сейчас отрицательный", - сказал Жамнов.

Сомнительные результаты также дали тесты форварда Андрея Кузьменко и защитника Никиты Нестерова. Следующий тест Кузьменко дал отрицательный результат.