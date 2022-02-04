{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Среди прибывших на Олимпиаду выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

4 февраля пройдет церемония открытия Игр в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили 21 новый случай заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в пятницу.

3 февраля в Китай прибыло 1 344 человека, из них 737 спортсменов и официальных лиц и 607 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен 21 новый случай заражения, девять - среди атлетов и официальных лиц, 12 - среди представителей заинтересованных сторон.

Церемония открытия Олимпийский игр пройдет 4 февраля. Соревнования завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Федорова не было на тренировке сборной России по хоккею из-за результата ковид-теста
Тест на коронавирус тренера российской команды показал сомнительный результат
Читать полностью