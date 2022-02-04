Среди прибывших на Олимпиаду выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили 21 новый случай заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в пятницу.

3 февраля в Китай прибыло 1 344 человека, из них 737 спортсменов и официальных лиц и 607 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлен 21 новый случай заражения, девять - среди атлетов и официальных лиц, 12 - среди представителей заинтересованных сторон.

Церемония открытия Олимпийский игр пройдет 4 февраля. Соревнования завершатся 20 февраля.