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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер женской сборной Финляндии по хоккею покинет команду из-за семейных обстоятельств

Главным тренером команды на олимпийском турнире будет Юусо Тойвола

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной Финляндии по хоккею Паси Мустонен покинет пост из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Финляндии.

Специалиста заменит Юусо Тойвола. Под руководством Мустонена сборная Финляндии провела один матч олимпийского хоккейного турнира в Пекине, проиграв команде США со счетом 2:5.

"Учитывая серьезность ситуации, решение далось мне легко. В данный момент я нужен дома. Команда останется в надежных руках, даже если я уйду. Я также прошу нашу олимпийскую семью о конфиденциальности в этой ситуации", - заявил Мустонен.

Сборная Финляндии выступает в группе А, где также выступают сборные России, Канады, США и Швейцарии. Следующий матч финская команда сыграет 6 февраля против сборной Канады.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда Финляндии во главе с Мустоненом заняла третье место, победив в матче за бронзу россиянок со счетом 3:2.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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