Женская сборная Китая по хоккею одержала первую победу на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Китая со счетом 3:1 обыграла команду Дании в матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Соревнования проходят в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Лия Лум (17-я и 60-я минуты) и Рэйчел Льянес (60). У проигравших отличилась Мален Франдсен (9). Авторы заброшенных шайб в составе сборной Китая представляют клуб "КРС Ванке Рэйз", выступающий в Женской хоккейной лиге.

Сборные Дании и Китая выступают в группе В с командами Чехии, Японии и Швеции. Сборные Чехии и Японии набрали по три очка после одной игры, у китаянок стало три очка после двух матчей. Ранее сборная Китая уступила команде Чехии (1:3). Шведки и датчанки очков не набрали. В четвертьфинал выйдут три лучшие команды группы В, а также сборные России, США, Канады, Финляндии и Швейцарии, выступающие в группе А.

Женская сборная Китая принимает участие в Олимпийских играх в четвертый раз. Лучшим результатом команды является четвертое место на Играх 1998 года в японском Нагано. Датчанки впервые квалифицировались на Олимпиаду. Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх 1998 года.