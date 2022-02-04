Москвина: Мишина и Галлямов хорошо откатали короткую программу в командном турнире

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, хорошо выступили в короткой программе в рамках командных соревнований. Такое мнение ТАСС высказала тренер спортсменов Тамара Москвина.

Мишина и Галлямов заняли второе место в короткой программе, набрав 82,64 балла. Выиграли короткую программу китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, показав результат 82,83 балла и установив мировой рекорд, тройку замкнули Алекса Книрем и Брендон Фрейзер из США (75,00). По итогам первого дня соревнований сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

"Хорошо катались, молодцы, надежно", - сказала Москвина.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Командный турнир продолжится 6 февраля короткой программой среди одиночниц, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.