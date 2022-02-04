Путин выразил уверенность, что спортсмены РФ и КНР достойно выступят на Олимпиаде

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что российский и китайские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде.

"Уверен, что наши спортсмены выступят достойно - и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках", - сказал Путин, открывая переговоры со своим китайским коллегой.

Глава российского государства поблагодарил своего визави за приглашение на открытие Олимпийских игр. "Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий", - добавил Путин.

Президент напомнил, что взаимные визиты во время Олимпиад стали своего рода традицией. "Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году - на зимней в Сочи, и вот, как договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр", - заключил Путин.