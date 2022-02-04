Матыцин: поддержка всех жителей России очень важна для спортсменов на Олимпиаде

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Поддержка партнеров по команде, друзей и всех жителей страны будет очень важна для российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля. Россию представят 213 спортсменов, они примут участие в соревнованиях по всем видам спорта, которые входят в программу Игр.

"До зимних Олимпийских игр в Пекине был непростой путь, мы прошли его вместе единой командой. Каждый из вас уже победитель, вы настоящие герои, представляющие на Олимпийских играх великую страну. До исполнения заветной мечты остался самый важный шаг, и в этот момент очень важна поддержка - товарищей по команде, друзей, всех жителей России", - подчеркнул Матыцин.

"Будьте уверены, мы поддержим вас на этом пути. Вся страна с гордостью следит за вашими выступлениями в Пекине, российский гимн и флаг всегда с вами. Пусть энергия соотечественников вдохновит и зарядит вас победной энергией. Поддерживайте друг друга, сохраняйте позитивный настрой и уверенно идите к своей цели", - добавил министр спорта.

На Олимпийских играх, которые завершатся 20 февраля, будет разыграно 109 комплектов медалей.