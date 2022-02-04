Сборная России пройдет под 46-м номером на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены пройдут под 46-м номером на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Всего в параде будет участвовать 91 делегация. Откроют парад представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции, последними на стадион выйдут хозяева соревнований. Перед россиянами пройдут представители сборной Румынии, после - Франции.

Знаменосцами российской сборной на церемонии открытия ранее были выбраны капитан хоккейной команды Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.