{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России пройдет под 46-м номером на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

Церемония открытия состоится 4 февраля на Национальном стадионе, начало - 15:00 мск

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены пройдут под 46-м номером на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Всего в параде будет участвовать 91 делегация. Откроют парад представители родины Олимпийских игр - спортсмены из Греции, последними на стадион выйдут хозяева соревнований. Перед россиянами пройдут представители сборной Румынии, после - Франции.

Знаменосцами российской сборной на церемонии открытия ранее были выбраны капитан хоккейной команды Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Батутный центр открылся под Петербургом при спортивной школе олимпийского резерва
На создание нового спортивного зала из бюджета Петербурга было выделено порядка 39 млн рублей
Читать полностью