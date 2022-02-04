Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Френцель заразился коронавирусом

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус германских спортсменов Эрика Френцеля и Теренса Вебера, выступающих в лыжном двоеборье, дали положительный результат по прилете в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Германии.

Френцель и Вебер были изолированы от команды. Ранее заразился коронавирусом и был помещен на карантин германский фигурист Нолан Зегерт.

Френцелю 33 года, он является трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету одна серебряная и две бронзовые медали Игр.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования в лыжном двоеборье стартуют 6 февраля.