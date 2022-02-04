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Олимпиада-2022 в Пекине

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью Френцель заразился коронавирусом

Также положительным оказался результат теста на коронавирус Теренса Вебера
Эрик Френцель EPA-EFE/KIMMO BRANDT
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Эрик Френцель
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус германских спортсменов Эрика Френцеля и Теренса Вебера, выступающих в лыжном двоеборье, дали положительный результат по прилете в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Германии.

Френцель и Вебер были изолированы от команды. Ранее заразился коронавирусом и был помещен на карантин германский фигурист Нолан Зегерт.

Френцелю 33 года, он является трехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету одна серебряная и две бронзовые медали Игр.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования в лыжном двоеборье стартуют 6 февраля.

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