Церемония открытия Олимпийских игр началась в Пекине

Торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. После различных представлений состоится традиционный парад участников, в котором примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета.

Представители России выйдут на стадион под 46-м номером. Как сообщил ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в состав делегации войдут 80 человек. Знаменосцами команды будут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев. Откроет парад участников команда Греции, последними на стадион выйдут представители Китая.

На церемонию открытия был приглашен президент РФ Владимир Путин, который прибыл в Пекин в пятницу и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пекин стал первым городом, который принял летние и зимние Олимпийские игры. В 2008 году церемония открытия летней Олимпиады также прошла на Национальном стадионе в Пекине, также известном под названием "Птичье гнездо".

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 20 февраля. На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин). Российские спортсмены будут представлены во всех видах. Всего Россию представят 213 спортсменов.