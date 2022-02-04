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Норвежский биатлонист Тарьей Бё получил травму шеи на тренировке

Спортсмен получил повреждение в результате столкновения с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комолой
Тарьей Бё EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Тарьей Бё
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 4 февраля. Норвежский биатлонист Тарьей Бё получил травму шеи, столкнувшись на тренировке с итальянской биатлонисткой Самуэлой Комолой. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Также при столкновении норвежец повредил свою винтовку. Тренировка проходила на лыжно-биатлонном комплексе в Чжанцзякоу, который расположен в 230 км от китайской столицы.

"Мне оставалось 100 м до огневого рубежа, и тут я увидел итальянскую биатлонистку. Все произошло настолько быстро, что я не успел среагировать. Все могло быть хуже, у меня небольшая скованность в шее и спине, но у нашей команды хорошие массажисты, поэтому я уверен, что все будет хорошо", - сказал Бё.

Бё 33 года, он является олимпийским чемпионом 2010 года в эстафете, серебряным призером Олимпиады 2018 года в эстафете. Также норвежец 11 раз становился чемпионом мира.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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