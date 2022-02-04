Российская делегация приняла участие в параде на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Делегация российской команды приняла участие в параде спортсменов, который проходит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Российская делегация вышла на Национальный стадион под 46-м порядковым номером. Знаменосцами команды стали серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

Открыли парад участников представители Греции, завершит его команда Китая. В параде примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета.

Церемония закрытия Олимпиады пройдет 20 февраля. На Играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта (15 дисциплин). Российские спортсмены будут представлены во всех видах. Всего Россию представят 213 спортсменов.