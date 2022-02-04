Задорина: российские спортсмены достойно выглядели на церемонии открытия Олимпиады

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены выглядели достойно на параде атлетов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение высказала ТАСС основатель бренда Zasport, официального экипировщика олимпийской команды России, Анастасия Задорина.

Церемония открытия Олимпийских игр проходит в пятницу в Пекине.

"Спортсмены на параде на Олимпийских играх - лицо страны, можно сказать, это самый масштабный модный показ, который смотрят во всех странах мира, - сказала Задорина. - Мне очень понравилось, как выглядели сборные Узбекистана, Канады, Великобритании, США. Мы получили много положительных отзывов от атлетов об экипировке Zasport, а сейчас увидели всю команду вместе, и могу сказать, что они выглядят действительно модно и достойно".

Российская делегация вышла на стадион под 46-м порядковым номером. Знаменосцами команды стали серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

"Наши знаменосцы - конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев - красавцы! На парадных куртках есть частичка России - принт с изображением географических объектов нашей страны. И я уверена, что вся страна будет болеть за наших спортсменов", - добавила собеседница агентства.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля. В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага.