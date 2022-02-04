Спортсмены, судьи и тренеры дали олимпийскую клятву на церемонии открытия Игр в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Спортсмены, судьи и тренеры произнесли олимпийскую клятву во время церемонии открытия зимних Игр в Пекине.

Торжественная церемония проходит в пятницу на пекинском Олимпийском стадионе, где летом 2008 года проходили летние Игры.

"Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, соблюдая правила и соблюдая их в духе честной игры, инклюзивности и равенства. Мы выступаем за солидарность и обязуемся не использовать допинг, избегать мошенничества и против какой-либо дискриминации. Мы делаем это во имя чести наших команд, в знак уважения к основополагающим принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта изменить мир к лучшему", - сказали китайские спортсмены Ван Цян (лыжные гонки) и Лю Цзяюй (сноуборд, хафпайп).

При этом фразы "От имени атлетов", "От имени всех судей" и "От имени всех тренеров и официальных лиц" в Пекине произнесли не три человека, а четыре: два спортсмена, один судья и один тренер.

Впервые олимпийская клятва была дана бельгийским спортсменом Виктором Бойном на церемонии открытия Игр в Антверпене в 1920 году. До 2018 года на Играх произносили отдельные клятвы спортсмены, судьи и тренеры, но на Олимпиаде-2018 клятву объединили.