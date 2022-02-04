Бах: Олимпиада в Пекине открывает новую эру для зимних видов спорта

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китай благодаря своим амбициям смог стать страной зимних видов спорта, Олимпиада в Пекине откроет в них новую эру для всего мира. Об этом заявил в пятницу президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии открытия зимних Игр.

"Сегодня благодаря своим амбициям Китай - это страна зимних видов спорта, в которые вовлечены более 300 млн человек на более 2 тыс. катков и лыжных курортов. Это невероятное достижение открывает новую эру для зимних видов спорта в мире", - сказал Бах.

Президент МОК выразил благодарность китайским организаторам Игр, а также волонтерам, которые обеспечивают бесперебойное функционирование всех систем на Олимпиаде. "Ваши улыбающиеся глаза согревают наши сердца", - обратился Бах к волонтерам.

Он добавил, что дополнительная благодарность китайскому оргкомитету Игр должна быть высказана за подготовку Олимпиады в условиях пандемии. "Также наши сердца принадлежат всем атлетам, которые из-за коронавируса не смогли осуществить свою олимпийскую мечту", - добавил Бах.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.