Чемпион мира по боксу Усик провел первый матч за футбольный клуб "Полесье"

ТАСС, 4 февраля. Украинский футбольный клуб "Полесье" из Житомира со счетом 2:1 обыграл "Верес" из Ровно на товарищеском турнире Winter Cup 2022, который проходит в Турции.

В составе "Полесья" голы забили Дмитрий Шастал (31-я минута) и Денис Янаков (69). У "Вереса" отличился Роман Гончаренко (10, с пенальти).

На 76-й минуте в составе "Полесья" на замену вышел чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик. Украинец вышел под 17-м номером на позицию нападающего. Боксер провел первый матч на профессиональном футбольном уровне.

35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). 26 сентября 2021 года он победил британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира по трем престижным версиям.

"Полесье" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Украины, в текущем сезоне команда занимает девятое место после 18 игр с 25 очками. "Верес" идет девятым в турнирной таблице Украинской премьер-лиги, в 18 турах команда набрала 23 очка.