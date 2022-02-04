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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист сборной Финляндии Анттила изолирован от команды в Пекине после выявленного ковида

В январе хоккеист уже перенес заболевание

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила изолирован от команды на Олимпийских играх в Пекине после положительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Финляндии.

В январе хоккеист уже перенес коронавирус. Анттила сможет вернуться к тренировкам после того, как получит два отрицательных результата тестов на коронавирус.

Анттиле 36 лет, он выступает за хельсинкский "Йокерит" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В текущем сезоне хоккеист провел 40 матчей, в которых набрал 11 очков (шесть шайб и пять голевых передач). В составе сборной Финляндии Анттила выиграл чемпионат мира в 2019 году.

Первый матч на Олимпийских играх сборная Финляндии проведет 10 февраля против команды Словакии. Также соперниками финнов в группе С станут сборные Швеции и Латвии. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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