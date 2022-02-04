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Единая лига ВТБ

Матч Единой лиги ВТБ между "Нижним Новгородом" и "Автодором" перенесли на 18 февраля

Нижегородский клуб попросил о переносе, так как команда еще не оправилась полностью от вспышки коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Матч баскетбольного клуба "Нижний Новгород" с саратовским "Автодором" перенесли с 13 на 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее "Нижний Новгород" ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Единая лига ВТБ согласовала перенос игры нижегородских баскетболистов с клубом "Локомотив-Кубань" с 23 января на более позднюю дату.

"Матч Единой лиги ВТБ между "Нижним Новгородом" и "Автодором" перенесен с 13 февраля на 18 февраля 19:00 мск. Наша команда пока еще не оправилась полностью от вспышки коронавируса и использует дополнительное время для полноценного выздоровления и подготовки", - сказано в сообщении.

"Нижний Новгород" занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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