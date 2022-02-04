Футболисты "Локомотива" сыграли вничью с "Мальмё" в товарищеском матче

ТАСС, 4 февраля. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со шведским "Мальмё" со счетом 1:1 в товарищеском матче на зимних сборах в испанской Марбелье.

Голом в составе "Локомотива" отметился Ян Кухта (36-я минута). У "Мальмё" забил Патриот Сейдиу (54). Кухта отличился в третьем матче подряд. Всего на счету чешского нападающего четыре гола в трех играх за "Локомотив". Кухта перешел в московский клуб из пражской "Славии" в середине января, подписав контракт до лета 2026 года.

В следующем товарищеском матче "Локомотив" сыграет против шведского "Гётеборга" 10 февраля. Вторые зимние сборы российского клуба в Марбелье завершатся 19 февраля матчем против норвежского "Молде".

"Локомотив" занимает шестое место в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 матчах. Первую игру в РПЛ после зимней паузы команда проведет против "Краснодара" 27 февраля.