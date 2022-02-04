Российские шахматисты Грищук и Есипенко сыграли вничью на турнире серии Гран-при в Берлине

ТАСС, 4 февраля. Россияне Александр Грищук и Андрей Есипенко сыграли вничью в матче первого тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

Россияне выступают в группе А, в другом матче квартета итальянец Этьен Бакро сыграл вничью с американцем Хикару Накамура. В группе В россиянин Владимир Федосеев обыграл белыми фигурами соотечественника Григория Опарина, поляк Радослав Войташек победил белыми фигурами венгра Рихарда Раппорта. В группе С встреча россиянина Даниила Дубова и немца Винсента Кеймера завершилась вничью, а американец Левон Аронян победил белыми фигурами представителя Индии Видита Гуджрати. В группе D матч американцев Уэсли Со и Леньера Домингеса, а также встреча испанца Алексея Широва с представителем Индии Пенталой Харикришной завершились вничью.

Грищуку 38 лет, у него шестой рейтинг среди участников серии Гран-При и самый высокий среди россиян на турнире. Грищук является трехкратным чемпионом мира по блицу и занимает десятое место в мировом рейтинге. Есипенко 19 лет, он является чемпионом мира и Европы среди юниоров (до 16 лет), занимает 27-е место в мировом рейтинге.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является первым отборочным турниром к матчу за мировую шахматную корону. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 000.