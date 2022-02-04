Ниязов: российскую команду по мини-футболу закаляли кричалки украинских болельщиков

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Негативные кричалки украинских болельщиков во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу закаляли игроков сборной России. Об этом ТАСС рассказал нападающий российской команды Артем Ниязов.

В пятницу россияне обыграли украинцев со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. Украинские болельщики не раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. Организаторы несколько раз обращались к ним с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения.

"Понятно, что болельщиков сборной Украины было немного больше, были какие-то негативные выкрики, но мы были готовы, абстрагировались от этого, - сказал Ниязов. - Даже хорошо, что они болели против нас, это где-то нас закалило и мотивировало. Неважно, что болели против нас".

"Но наши болельщики тоже были, их мы слышали. Спасибо им за поддержку, что в такой тяжелый период в мире сумели добраться до Амстердама и поддержать нашу команду. Могу сказать, что у телеэкранов много людей за нас болеют, это все чувствуется, спасибо огромное каждому", - добавил Ниязов.

Сборная России сыграет в финале чемпионата Европы впервые с 2016 года, тогда команда уступила испанцам со счетом 3:7. Россияне выигрывали чемпионат Европы в 1999 году, пять раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.

В финальном матче россияне сыграют с победителем встречи между сборными Испании и Португалии, которая пройдет позднее в пятницу. Финальная игра и матч за третье место состоятся 6 февраля. Действующими победителями чемпионата Европы являются португальцы.