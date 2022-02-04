Первый прокат. Российские фигуристы вступили в борьбу за олимпийское золото

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Пристальное внимание российских спортивных болельщиков на Олимпийских играх в пятницу было приковано к фигурному катанию. 4 февраля в Столичном дворце спорта в центре Пекина стартовал командный олимпийский турнир, в котором участвуют сильнейшие спортсмены из 10 стран.

Командный турнир был впервые включен в олимпийскую программу в 2014 году в Сочи. Тогда российская сборная завоевала золото, спустя четыре года на Олимпиаде в Пхёнчхане россияне стали серебряными призерами, первое место заняли канадцы.

В пятницу команды соревновались в трех видах из восьми, включенных в программу. Были представлены короткие программы у одиночников и спортивных пар, танцевальные дуэты выступили с ритм-танцем.

Короткую программу у одиночников представил россиянин Марк Кондратюк, для чемпиона Европы 2022 года Олимпиада в Пекине стала первой в карьере. По итогам выступления Кондратюк занял третье место, уступив американцу Натану Чену и японцу Сёме Уно. В соревновании танцевальных дуэтов Россию представили чемпионы мира 2021 года и двукратные чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацапалов, они стали вторыми, на первом месте были американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе соревнований спортивных пар также заняли второе место, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну. После первого дня командного турнира сборная России идет на второй строчке (26 очков) после американцев (28), третье место занимают китайцы (21). Соревнования продолжатся 6 февраля короткой программой у одиночниц и произвольной у мужчин. Награды в командном турнире будут разыграны 7 февраля.

Первая победа в женском хоккее

Первую победу одержала в пятницу на Олимпиаде в Пекине женская сборная России по хоккею. Со счетом 5:2 российские спортсменки обыграли команду Швейцарии, для которой это уже второе поражение на Играх после разгрома от канадских соперниц со счетом 1:12.