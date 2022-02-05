Три хоккеиста сборной США заразились коронавирусом перед Олимпиадой

ТАСС, 5 февраля. Тесты на коронавирус хоккеистов олимпийской сборной США Стивена Кэмпфера, Джейка Сэндерсона и Энди Миле дали положительный результат. Об этом сообщает агентство United Press International со ссылкой на Федерацию хоккея США.

Сообщается, что все трое находятся в изоляции, Сэндерсон - в Лос-Анджелесе, Миле и Кэмпфер - в Пекине.

Кэмпфер и Миле выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Ак Барс" и "Торпедо" соответственно. Сэндерсон играет в Национальной студенческой лиге США за команду университета Северной Дакоты.

Первый матч на Олимпийских играх сборная США проведет 10 февраля против команды Китая. Также соперниками американцев в группе А станут сборные Канады и Германии.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.