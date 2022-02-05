"Зенит" проиграл "Реалу" в матче регулярного чемпионате баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл испанскому "Реалу" со счетом 64:85 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мадриде.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Алекс Пойтресс, набравший 21 очко. У "Реала" 13 очков набрал Гершон Ябуселе.

"Зенит" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги, выиграв 14 матчей из 22. "Реал" одержал девятую победу кряду и является лидером с 20 победами в 23 играх.

В следующем матче "Реал" встретится с на выезде с турецким "Фенербахче" 8 февраля. "Зенит" 9 февраля в гостях сыграет с германской "Альбой".