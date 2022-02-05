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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" не сумел выйти в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Команда Ральфа Рангника в серии пенальти проиграла "Мидлсбро"
Защитник "Мидлсбро" Даэл Фрай и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду AP Photo/Jon Super
Описание
Защитник "Мидлсбро" Даэл Фрай и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 5 февраля. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проиграл "Мидлсбро" в серии пенальти в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра проходила в Манчестере.

Основное время встречи и два дополнительных тайма по 15 минут завершились со счетом 1:1. В составе "Манчестер Юнайтед" гол забил Джейдон Санчо (25-я минута), у "Мидлсбро" отличился Мэтт Крукс (64). На 20-й минуте нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не забил пенальти.

Перед началом матча представители "Манчестер Юнайтед" почтили память игроков и тренеров команды, погибших в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года. Главный тренер Ральф Рангник возложил венок на стадионе в память о жертвах трагедии, футболисты "Манчестер Юнайтед играли с траурными повязками на рукаве.

В заявку "Манчестер Юнайтед" на матч не попал нападающий Мейсон Гринвуд, арестованный 30 января по подозрению в изнасиловании и побоях.

Соперник "Мидлсбро" в 1/8 финала Кубка Англии определится после жеребьевки. Клуб занимает седьмое место в Чемпионшипе - второй по силе лиге английского футбола. После 28 проведенных матчей у команды 45 очков. Следующую игру клуб проведет 9 февраля в Чемпионшипе в гостях против "Куинз Парк Рейнджерс".

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в чемпионате Англии, набрав 38 очков после 22 проведенных матчей. Следующую игру команда проведет 8 февраля в первенстве страны в гостях против "Бернли".

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