Красноярск планирует принять летние сборы зарубежных фигуристов

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Летние сборы зарубежных фигуристов планируют провести в ледовом дворце "Кристалл-Арена" в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра спорта региона Роман Сотников.

"Мы планируем, что сборы будут проводить [иностранные команды]", - сообщил Сотников, добавив, что проведение сборов будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По его словам, рассматривается вариант проведения сборов фигуристов из Франции, Италии. Сотников добавил, что "Кристалл-Арена" соответствует всем требованиям для проведения таких сборов.

Ледовый дворец "Кристалл-Арена" был построен к Всемирной зимней универсиаде, проходившей в Красноярске в марте 2019 года. Дворец имеет две ледовые арены, основную и тренировочную, 12 раздевалок для команд, комнаты технических делегатов, судей и обслуживающего персонала, медицинские помещения и пункт допинг-контроля. Общая площадь дворца - 42,8 тыс. кв. метров, вместимость - 3,5 тыс. человек. На ледовой арене прошел сбор российских фигуристов перед Олимпиадой в Пекине.