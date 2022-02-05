Хоккеисты Нестеров и Кузьменко присоединились к тренировкам сборной России в Пекине

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров и нападающий Андрей Кузьменко присоединились к тренировкам сборной России по хоккею в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тесты на коронавирус игроков в пятницу дали отрицательный результат. Ранее у обоих игроков был зафиксирован сомнительный результат тестов. Также на льду с командой работал тренер Сергей Федоров, пропускавший предыдущую тренировку.

Всего в тренировке сборной России принимают участие 25 игроков и три вратаря. Из прилетевших в Пекин отсутствует только запасной голкипер Дмитрий Шугаев.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).