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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеисты Нестеров и Кузьменко присоединились к тренировкам сборной России в Пекине

Также на льду с командой работал тренер Сергей Федоров

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник Никита Нестеров и нападающий Андрей Кузьменко присоединились к тренировкам сборной России по хоккею в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тесты на коронавирус игроков в пятницу дали отрицательный результат. Ранее у обоих игроков был зафиксирован сомнительный результат тестов. Также на льду с командой работал тренер Сергей Федоров, пропускавший предыдущую тренировку.

Всего в тренировке сборной России принимают участие 25 игроков и три вратаря. Из прилетевших в Пекин отсутствует только запасной голкипер Дмитрий Шугаев.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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