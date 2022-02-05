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НХЛ

Капризов исполнил буллит в мастер-шоу Матча звезд НХЛ в форме Овечкина

Капитан "Вашингтона" пропускает Матч звезд из-за попадания в ковид-протокол

ТАСС, 5 февраля. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов участвовал в конкурсе на самое эффектное исполнение буллита в рамках мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в форме капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

После представления участников конкурса и перед исполнением штрафного броска Капризов снял свой свитер "Миннесоты", под котором оказалась форма "Вашингтона" с номером и фамилией Овечкина.

Овечкин, который был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, не принимает участие в Матче звезд. 2 февраля россиянин был включен в ковид-протокол НХЛ.

Конкурс на самое эффектное исполнение буллита проходит впервые с 2016 года. Овечкин трижды становился его победителем. Капризов принимает участие в Матче звезд впервые.

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