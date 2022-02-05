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Олимпиада-2022 в Пекине

Тренер сборной России Федоров не считает катастрофой отмену товарищеской игры с латвийцами

Матч должен был пройти в субботу

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Отмена товарищеского матча между сборными России и Латвии в преддверии старта олимпийского хоккейного турнира не является катастрофой. Об этом журналистам рассказал тренер сборной России Сергей Федоров.

Матч должен был пройти 5 февраля, но был отменен по причине нескольких случаев заражения коронавирусом в команде Латвии.

"Думаю, это (отмена игры - прим. ТАСС) не катастрофа, не проблема. Двусторонние матчи - именно то, что надо. Даже судьи свои были - из тренерского штаба", - сказал Федоров.

Тренер не принял участия в тренировке в пятницу из-за сомнительного теста на коронавирус. "Честно сказать, в конечном результате я не волновался, но не совсем приятная тема. Нас изолировали, мы сидели в номере 1,5 дня", - рассказал он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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