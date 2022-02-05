Среди прибывших на Олимпиаду выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в субботу.

4 февраля в Китай прибыло 287 человек, из них 138 спортсменов и официальных лиц и 149 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено 45 новых случаев заражения, 25 - среди атлетов и официальных лиц, 20 - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.