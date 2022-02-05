Василевский и Кэмпбелл выиграли конкурс вратарей на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Василевский и Кэмпбелл представляют на Матче звезд сборную Атлантического дивизиона. Вратари отразили девять буллитов подряд от представителей сборной Столичного дивизиона. Лучшая серия представителей Тихоокеанского дивизиона Тэтчера Демко и Джона Гибсона, а также вратарей Центрального дивизиона Кэма Талбота и Юусе Сароса, составила три броска. Голкиперы Столичного дивизиона Фредрик Андерсен и Тристан Джарри отразили два буллита подряд.

ТАСС, 5 февраля. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский и американский голкипер "Торонто" Джек Кэмпбелл стали победителями конкурса вратарей на серию сейвов на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мероприятие прошло в Лас-Вегасе.

В конкурсе на скорость российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов занял последнее, восьмое место, он пробежал круг за 14,559 секунды. Победителем стал форвард "Сент-Луиса" Джордан Кайру с результатом 13,550 секунды. В соревнованиях на силу броска победу одержал защитник "Тампы" Виктор Хедман с результатом 103,2 мили в час (около 166 км/ч). Конкурс на точность броска выиграл нападающий "Каролины" Себастьян Ахо, поразивший четыре мишени за 10,937 секунды.

Еще два конкурса прошли за пределами арены - "Уличный хоккей в 21 очко" и "Конкурс фонтанов". Победителем конкурса "Уличный хоккей в 21 очко" стал нападающий "Далласа" Джо Павелски. Целью соревнований было набрать 21 очко за наименьшее количество бросков с помощью попадания шайбы в игральные карты. Павелски справился с задачей за минимально возможные два броска.

Победителем "Конкурса фонтанов", который проходил у фонтана всемирно известного казино "Белладжио", стал защитник "Коламбуса" Зак Веренски. Игроки на лодках плыли на специальный "каток", откуда им нужно было за наименьшее время поразить пять мишеней. Веренски сделал это за 25,634 секунды.