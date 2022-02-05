Бобарико: хоккеистка Фархутдинова вернулась из больницы, в сборной оценят ее кондиции

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Голкипер сборной России по хоккею Диана Фархутдинова выписана из больницы, ее состояние предстоит оценить тренеру по физической подготовке. Об этом сообщил в субботу журналистам главный тренер российской сборной Евгений Бобарико.

"Она у нас только вернулась. Как она себя чувствует, будем смотреть, - отметил наставник, рассказывая о состоянии Фархутдиновой. - Тренер по ОФП даст нам точные оценки ее функционального состояния. Потому что любая болезнь не проходит бесследно".

Он отметил, что в отношении также находившейся с ковидом в больнице Екатерины Николаевой "никаких положительных новостей нет".

При этом вернулась в состав Ангелина Гончаренко, сообщил Бобарико. "Она у нас в строю. Сегодня тренировалась. Мы ее на игру сегодня не будем выставлять. Планово готовим ее к следующей игре с канадками", - пояснил он.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус шести хоккеисток сборной России, в том числе Фархутдиновой, дали положительный результат перед началом Олимпийских игр в Пекине.

Сборная России выступает в группе А с командами Канады, США и Финляндии. По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B, где выступают сборные Дании, Китая, Чехии, Швеции и Японии. Матч олимпийских женских сборных России и США запланирован на 16:10 мск (21:10 по местному времени) 5 февраля.