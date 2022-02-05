Два российских дуэта фигуристов провели тренировку произвольных программ на Олимпиаде

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, провели тренировки произвольных программ на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы. Короткие программы на турнире представили одиночник Марк Кондратюк, танцоры Синицина и Кацалапов, а также выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Заявку на состав на произвольную программу в танцах Федерация фигурного катания на коньках России подаст 6 февраля.