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Олимпиада-2022 в Пекине

Два российских дуэта фигуристов провели тренировку произвольных программ на Олимпиаде

На лед вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Глеб Смолкин и Диана Дэвис Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глеб Смолкин и Диана Дэвис
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, провели тренировки произвольных программ на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы. Короткие программы на турнире представили одиночник Марк Кондратюк, танцоры Синицина и Кацалапов, а также выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Заявку на состав на произвольную программу в танцах Федерация фигурного катания на коньках России подаст 6 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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