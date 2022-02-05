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Олимпиада-2022 в Пекине

В Москве победителей Олимпийских игр в Пекине покажут на цифровых билбордах

Лица с именами чемпионов и призеров будут появляться на цифровых экранах после объявления результатов соревнований

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине покажут в Москве на цифровых городских билбордах. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Москвичи смогут следить за хроникой российских побед на Олимпиаде в Пекине на уличных билбордах. Лица с именами чемпионов и призеров будут появляться на цифровых экранах после объявления результатов соревнований. В акции задействуют щиты городской сети и билборды рекламных операторов, которые расположены на вылетных магистралях и Третьем транспортном кольце", - говорится в сообщении.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица КНР стала первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

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РоссияОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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