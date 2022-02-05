Тардиф: россиянок после победы над швейцарками ждут непростые игры хоккейного турнира

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женскую сборную России по хоккею после победы над швейцарками на старте олимпийского турнира ждут непростые матчи с командами США и Канады. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2 и проведет на групповом этапе игры с командами США, Канады и Финляндии. Согласно формату турнира, все пять сборных в группе А выходят в четвертьфинал.

"Это была отличная игра: много красивых голов с обеих сторон, очень интересная игра. Но после этого предстоят матчи с США и Канадой, игры предстоят непростые", - сказал Тардиф.

Россиянки сыграют в группе А также с командами США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).