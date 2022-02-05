Прыгун с трамплина Назаров считает, что не смог настроиться перед квалификацией Игр

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун на лыжах с трамплина Михаил Назаров считает, что не смог должным образом настроиться перед выступлением в квалификации на нормальном трамплине, которая прошла на Олимпийских играх в субботу. Такое мнение Назаров высказал ТАСС.

Все четверо российских прыгунов с трамплина прошли квалификацию. Евгений Смирнов занял 14-е место, Данил Садреев - 18-е, Михаил Назаров - 31-е, Роман Трофимов - 33-е.

"Я наверху задергался, долго контроль проходил. Когда горел желтый светофор и мне надо было уже выходить на лавку, я только прибежал и начал надевать лыжи. Вышел на лавку и сразу стартовал, второпях, не настроился, не было времени", - сказал спортсмен.

По его словам, в остальном подготовка к выступлениям на Играх идет в нормальном режиме. "В режим вошли, ко времени адаптировались", - отметил Назаров. Он также обратил внимание на периодическую смену направления ветра на олимпийском объекте. "Ветер гуляет туда-сюда, очень сложно", - сказал спортсмен.

Назарову 27 лет, он является победителем первенства и этапа Кубка России, участвовал в Универсиадах (2013, 2017), Олимпиаде 2018 года.

Финал индивидуальных мужских соревнований на нормальном трамплине пройдет 6 февраля.