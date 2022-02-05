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Олимпиада-2022 в Пекине

Немецкая конькобежка Пехштайн повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах

Игры в Пекине стали для 49-летней спортсменки восьмыми в карьере
Клаудия Пехштайн EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Клаудия Пехштайн
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Конькобежка из Германии Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров на Олимпийских играх в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.

Олимпиада в Пекине стала для 49-летней Пехштайн восьмой в карьере. Она сравнялась по этому показателю с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, он выступил на восьми подряд Олимпийских играх с 1992 по 2018 год.

Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр, превзойдя рекорд саночницы Анны Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова, которая выступала Олимпийских играх 2002 года в возрасте 48 лет.

Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой. Также спортсменка завоевала по две серебряные и бронзовые медали Игр.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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