Немецкая конькобежка Пехштайн повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Конькобежка из Германии Клаудия Пехштайн, принявшая участие в забеге на 3 000 метров на Олимпийских играх в Пекине, повторила рекорд по количеству участий в зимних Олимпиадах.

Олимпиада в Пекине стала для 49-летней Пехштайн восьмой в карьере. Она сравнялась по этому показателю с японским прыгуном на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, он выступил на восьми подряд Олимпийских играх с 1992 по 2018 год.

Пехштайн стала самой возрастной участницей зимних Олимпийских игр, превзойдя рекорд саночницы Анны Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова, которая выступала Олимпийских играх 2002 года в возрасте 48 лет.

Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой. Также спортсменка завоевала по две серебряные и бронзовые медали Игр.