{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Крянин: лыжница Непряева тактически правильно отработала в олимпийском скиатлоне

В субботу россиянка стала второй в скиатлоне на дистанции 15 км

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева тактически правильно вела гонку в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Почин есть. В данной ситуации серебро - это здорово, Йохауг признанный дистанционщик, она свою задачу решила, оторвалась на дистанции и удержала отрыв, - сказал Крянин. - Наталья отработала тактически правильно, смогла победить в финишной разборке и вышла из нее победителем. Поздравляем, это отличный результат, первая олимпийская медаль".

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Мать Непряевой заявила, что от лыжницы не нужно требовать медалей в каждой гонке
В субботу россиянка завоевала серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью