Крянин: лыжница Непряева тактически правильно отработала в олимпийском скиатлоне

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева тактически правильно вела гонку в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В субботу Непряева заняла второе место в скиатлоне. Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер.

"Почин есть. В данной ситуации серебро - это здорово, Йохауг признанный дистанционщик, она свою задачу решила, оторвалась на дистанции и удержала отрыв, - сказал Крянин. - Наталья отработала тактически правильно, смогла победить в финишной разборке и вышла из нее победителем. Поздравляем, это отличный результат, первая олимпийская медаль".

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".