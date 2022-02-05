Ленобласть запустила эстафету в поддержку региональных спортсменов-участников Олимпиады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область объявила о запуске эстафеты видео-пожеланий в поддержку спортсменов региона, которые принимают участие в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства области.

"Присоединиться к эстафете и пожелать успехов нашим спортсменам могут все жители Ленинградской области. Для этого нужно записать видео и разместить его на своих страницах в социальных сетях с хештегом #чемпионы47", - рассказали в пресс-службе.

Старт эстафете дал зампредседателя правительства региона - глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. "Мы в Ленинградской области болеем за всю российскую сборную, но особенно, конечно, мы болеем за наших ребят. В этом году на Олимпиаду поехали трое ленинградцев. Они будут соревноваться в санном спорте и фристайле. Мы верим в них, желаем им удачи и будем каждый день следить за их успехами", - привели его слова в пресс-службе.

Ленинградскую область на Олимпиаде-2022 представляют Семен Павличенко, Александр Горбацевич и Наталья Шерина.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица КНР стала первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.