Хованцев: биатлонист Логинов может свободно бороться за личные медали на Олимпиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов показал хороший ход в смешанной эстафете и может бороться за медали в личных гонках на Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место.

"Судя по состоянию, в котором сейчас находится Логинов, он может свободно бороться за медали, потому что ход у него очень сильный. Видно было, что высота ему дается не так сложно, как другим. Посмотрите на шведа Себастьяна Самуэльссона, он на смене этапа проигрывал 17 секунд, а в итоге проиграл 41. Условия на Олимпиаде очень сложные, если будет так же сильно дуть ветер, будут сюрпризы", - сказал Хованцев.

Медаль в смешанной эстафете стала для российских спортсменов второй на Олимпиаде в Пекине. Ранее в субботу лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне.