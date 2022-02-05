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Футбол в Англии

Главный тренер футбольного клуба "Челси" Тухель заразился коронавирусом

Тренер находится на самоизоляции, к команде он присоединится в ОАЭ, где пройдет клубный чемпионат мира
Главный тренер "Челси" Томас Тухель EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Главный тренер "Челси" Томас Тухель
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 5 февраля. Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба "Челси" Томаса Тухеля дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Немецкий наставник отправится на самоизоляцию, к клубу он должен присоединиться в ОАЭ, где пройдет клубный чемпионат мира с участием "Челси".

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года и привел лондонский клуб к победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Международная федерация футбола признала его лучшим тренером по итогам прошлого года.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков в 24 матчах. Отрыв от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 10 очков, у команды из Манчестера есть игра в запасе. Также "Челси" вышел в финал Кубка английской лиги, где сыграет с "Ливерпулем", и в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с французским "Лиллем".

Клубный чемпионат мира по футболу стартовал 3 февраля. Матчи турнира, который завершится 12 февраля, проходят в ОАЭ на стадионах "Мохаммед бин Зайед" и "Аль-Нахайян". Планируется, что предстоящий розыгрыш клубного чемпионата мира станет последним в нынешнем формате.

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