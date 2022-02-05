Биатлонисты Логинов и Нигматуллина заявили, что бронза Игр в эстафете сродни победе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Александр Логинов и Ульяна Нимлатуллина бронзу смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине воспринимают как победу. Об этом они рассказали журналистам после окончания соревнований.

Сборная России в составе Нигматуллиной, Кристины Резцовой, Логинова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Победу одержала сборная Норвегии, сборная Франции заняла второе место. Латыпов на последнем этапе уступил первому месту 1,5 секунды.

"Думаю, что это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза сродни победе, мы именно завоевали эту медаль, - сказал Логинов. - После хорошей стрельбы я был окрыленным, сегодня состояние было хорошим, я рад, что удалось отработать этап хорошо от начала до конца".

"Могли быть и пятыми. Для меня это определенная победа, несмотря на то, что все совершили ошибки в этой гонке. Дальше настроение будет намного лучше, это будет помогать", - сказала Нигматуллина.

Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере. Резцова и Латыпов выиграли медали в дебютной гонке на Олимпиаде.