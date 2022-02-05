Шорттрекист Елистратов не смог выйти в четвертьфинал на дистанции 1 000 м на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Россиянин Семен Елистратов не смог квалифицироваться в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 1 000 м на Олимпийских играх в Пекине.

Елистратов занял третье место в своем квалификационном забеге, он показал результат 1 минута 24,077 секунды, уступив китайцу У Дацзину (1.23,927) и канадцу Пьеру-Жилю Жордану (1.24,067). Денис Айрапетян также не смог пройти в четвертьфинал соревнований, он был дисквалифицирован в своем забеге за нарушение правил.

Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2018 года. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы. Айрапетяну 25 лет, она является чемпионом Европы. Оба спортсмена представляют спортивное общество "Динамо".

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги у мужчин на дистанции 1 000 метров пройдут 7 февраля.