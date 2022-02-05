Валиева официально заявлена на короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявку на короткую программу в женских соревнованиях командного турнира Олимпиады в Пекине, российскую команду будет представлять Камила Валиева. Об этом ТАСС сообщили в штабе ФФККР.

"Штаб ФФККР подал официальную заявку на короткую программу женских соревнований командного олимпийского турнира. Нашу команду будет представлять Камила Валиева", - сообщили в федерации.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы. Короткие программы на турнире представили одиночник Марк Кондратюк, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. В активе сборной США 28 очков, российской команды - 26.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.