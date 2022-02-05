Шведский фристайлист Валльберг стал олимпийским чемпионом в могуле

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Шведский фристайлист Вальтер Валльберг выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по могулу.

В финале Валльберг показал результат 83,23 балла. Вторым стал канадец Микаэль Кингсбери (82,18), третьим - японец Икума Хорисима (81,48).

Россиянин Никита Андреев выбыл на втором финальном этапе, не доехав до финиша. Другой спортсмен из России, Никита Новицкий, завершил борьбу на первом финальном этапе.

Победа Вальберга принесла Швеции первую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Вместе с командой Нидерландов шведы делят третье место медального зачета. Первыми идут спортсмены из Норвегии (2 золотые медали), вторыми - из Словении (1 золотая медаль и 1 бронзовая). Сборная России делит пятое место с канадцами, имея в активе 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Соревнования по могулу у женщин пройдут 6 февраля.