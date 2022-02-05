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Олимпиада-2022 в Пекине

Шведский фристайлист Валльберг стал олимпийским чемпионом в могуле

Второе место занял канадец Микаэль Кингсбери, третье - японец Икума Хорисима
Вальтер Валльберг AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Вальтер Валльберг
© AP Photo/Lee Jin-man

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 5 февраля. /ТАСС/. Шведский фристайлист Вальтер Валльберг выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по могулу.

В финале Валльберг показал результат 83,23 балла. Вторым стал канадец Микаэль Кингсбери (82,18), третьим - японец Икума Хорисима (81,48).

Россиянин Никита Андреев выбыл на втором финальном этапе, не доехав до финиша. Другой спортсмен из России, Никита Новицкий, завершил борьбу на первом финальном этапе.

Победа Вальберга принесла Швеции первую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Вместе с командой Нидерландов шведы делят третье место медального зачета. Первыми идут спортсмены из Норвегии (2 золотые медали), вторыми - из Словении (1 золотая медаль и 1 бронзовая). Сборная России делит пятое место с канадцами, имея в активе 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.

Соревнования по могулу у женщин пройдут 6 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия2002
2Словения1012
3Нидерланды1001
3Швеция1001
5Россия0112
5Канада0112
7Италия0101
7Франция0101
7Германия0101
10Австрия0011
10Япония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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