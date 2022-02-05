В сувенирном магазине медиацентра Олимпиады ограничили продажу товаров в одни руки

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Количество отпускаемых в одни руки товаров ограничили в сувенирном магазине главного медиацентра Олимпиады в Пекине, передает корр. ТАСС.

Теперь одному покупателю не продадут больше двух плюшевых игрушек - талисманов Игр и более четырех брелоков с олимпийской символикой или сборных игрушек.

Цены на сувениры нельзя назвать низкими: за один брелок придется отдать порядка 600 рублей, фигурки с талисманами в зависимости от их размера и материала будут стоить от 1 000 рублей. Однако они все равно пользуются у представителей медиа повышенным спросом, и в магазин большую часть дня стоит очередь из нескольких десятков человек. Одновременно в помещение не запускают более 20 человек из-за противоэпидемических мер.

Талисманом Олимпиады в Пекине стала большая панда Бин Дуньдунь (автор дизайна - Цао Сюэ, профессор Академии изящных искусств Гуанчжоу). В китайском языке слово "бин" имеет несколько значений, среди которых "лед", "чистота" и "сила"; "дуньдунь" означает "здоровый", "крепкий" и "жизнерадостный". В заявлении пресс-службы оргкомитета Игр отмечалось, что у талисмана "костюм изо льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта, эта панда готова поделиться настоящим духом Олимпийских игр со всем миром".